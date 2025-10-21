ТАСС: ВС РФ уничтожили более 10 колумбийских наемников у Отрадного

Как уточнил собеседник агентства, командование ВСУ задействовало подразделения иностранного легиона для проведения контратак

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Более десятка колумбийских наемников уничтожены у Отрадного Харьковской области. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Для проведения контратак в районе Отрадного командование ВСУ задействовало подразделения иностранного легиона. В ходе отражения атак уничтожено более десятка колумбийских наемников", - сказал собеседник агентства.