ТАСС: ВС РФ уничтожили более 10 колумбийских наемников у Отрадного
Редакция сайта ТАСС
03:48
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Более десятка колумбийских наемников уничтожены у Отрадного Харьковской области. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Для проведения контратак в районе Отрадного командование ВСУ задействовало подразделения иностранного легиона. В ходе отражения атак уничтожено более десятка колумбийских наемников", - сказал собеседник агентства.