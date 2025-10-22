ТАСС: иностранный легион ВСУ перебросили в Харьковскую область как заградотряд
03:31
МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Украинское командование перебрасывает в Харьковскую область подразделения иностранного легиона для недопущения бегства солдат ВСУ. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.
"На харьковском направлении из-за длительного нахождения на позициях, отсутствия ротации и снабжения подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады теряют боевую устойчивость и бегут с занимаемых позиций под натиском бойцов "Севера". Украинское командование в срочном порядке перебрасывает подразделения иностранного легиона для удержания позиций и недопущения бегства солдат ВСУ", - сказал собеседник агентства.
Ранее силовики сообщали, что более 10 колумбийских наемников уничтожены у Отрадного Харьковской области.