ТАСС: иностранный легион ВСУ перебросили в Харьковскую область как заградотряд

Собеседник агентства уточнил, что находящиеся на позициях украинские солдаты бегут под натиском ВС РФ из-за отсутствия ротации и снабжения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Украинское командование перебрасывает в Харьковскую область подразделения иностранного легиона для недопущения бегства солдат ВСУ. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении из-за длительного нахождения на позициях, отсутствия ротации и снабжения подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады теряют боевую устойчивость и бегут с занимаемых позиций под натиском бойцов "Севера". Украинское командование в срочном порядке перебрасывает подразделения иностранного легиона для удержания позиций и недопущения бегства солдат ВСУ", - сказал собеседник агентства.

Ранее силовики сообщали, что более 10 колумбийских наемников уничтожены у Отрадного Харьковской области.