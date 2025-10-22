Путин назвал плановой тренировку ядерных сил 22 октября

Президент РФ вышел на связь с военными из ситуационного центра в Первом корпусе Кремля

Редакция сайта ТАСС

© Kremlin.ru

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что тренировка по управлению ядерными силами является плановой.

"22 октября у нас плановая тренировка по управлению ядерными силами, как только что доложил министр обороны. Давайте начнем работать", - сказал глава государства, выйдя на связь с военными из ситуационного центра в Первом корпусе Кремля.

Тренировка стратегических ядерных сил проведена под руководством главнокомандующего Вооруженными силами РФ. К ней привлечены наземная, морская и авиационная составляющие. В ходе тренировки выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет воздушного базирования. Все задачи тренировки выполнены.