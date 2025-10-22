Статья

"Ярс" на земле, "Брянск" в море, Ту-95МС в небе. Главное о тренировке ядерных сил

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Президент России Владимир Путин по ВКС принял участие в тренировке стратегических сил сдерживания. Мероприятие было плановым, глава государства вышел на связь с Генштабом из Кремля.

ТАСС собрал главное о тренировке.

Президент проверил уровень подготовки органов военного управления и оценил практические навыки оперативного состава.

В тренировке задействованы комплексы "Ярс", атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Брянск", самолеты дальней авиации Ту-95МС.

Выполнены пуски МБР и крылатых ракет.

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" провели с космодрома Плесецк.

Из акватории Баренцева моря с подлодки "Брянск" запустили ракету "Синева".

Ту-95МС выполнили пуск крылатых ракет воздушного базирования.

Все задачи тренировки стратегических ядерных сил выполнены.

О стратегических силах сдерживания