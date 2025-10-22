Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Массовое отравление в Улан-Удэ
ТАСС Медиа
ГлавнаяАрмия и ОПК

Подготовку органов военного управления проверили на тренировке ядерных сил РФ

В ходе тренировки также оценили практические навыки оперативного состава
Редакция сайта ТАСС
11:21
обновлено 11:32
Kremlin.ru
© Kremlin.ru

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Уровень подготовки органов военного управления и практические навыки оперативного состава были проверены в ходе тренировки стратегических ядерных сил. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"На тренировке проверен уровень подготовки органов военного управления, практические навыки работы оперативного состава по организации управления подчиненными войсками (силами)", - сообщили там. 

Россия