Подготовку органов военного управления проверили на тренировке ядерных сил РФ
Редакция сайта ТАСС
11:21
обновлено 11:32
МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Уровень подготовки органов военного управления и практические навыки оперативного состава были проверены в ходе тренировки стратегических ядерных сил. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
"На тренировке проверен уровень подготовки органов военного управления, практические навыки работы оперативного состава по организации управления подчиненными войсками (силами)", - сообщили там.