Подготовку органов военного управления проверили на тренировке ядерных сил РФ

В ходе тренировки также оценили практические навыки оперативного состава

Редакция сайта ТАСС

© Kremlin.ru

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Уровень подготовки органов военного управления и практические навыки оперативного состава были проверены в ходе тренировки стратегических ядерных сил. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"На тренировке проверен уровень подготовки органов военного управления, практические навыки работы оперативного состава по организации управления подчиненными войсками (силами)", - сообщили там.