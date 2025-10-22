МО РФ показало кадры тренировки стратегических ядерных сил

Среди опубликованных эпизодов были кадры боевой работы расчета подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" и пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс"

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Министерство обороны РФ показало кадры проведения тренировки стратегических ядерных сил под руководством президента РФ Владимира Путина.

Среди опубликованных эпизодов - боевая работа расчета подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс", пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". Кроме того, показаны кадры работы экипажа атомной подводной лодки "Брянск" и пуск баллистической ракеты "Синева" из акватории Баренцева моря.

Также Минобороны опубликовало кадры работы экипажа стратегического ракетоносца Ту-95МС, выполнявшего пуск крылатых ракет воздушного базирования.