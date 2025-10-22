Аналитик Коротченко: РФ готова применить ядерное оружие для своей безопасности

Тренировка стратегических ЯО показала готовность и политическую волю Кремля, указал главный редактор журнала "Национальная оборона"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Проведение тренировки стратегических ядерных сил под руководством верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ, президента России Владимира Путина показало политическую волю Кремля применить это оружие для обеспечения безопасности и обороны страны. Такое мнение выразил ТАСС военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Читайте также

"Ярс" на земле, "Брянск" в море, Ту-95МС в небе. Главное о тренировке ядерных сил

"Главное, что сегодня продемонстрировала Россия, - свою готовность, а главное, политическую волю применить ядерное оружие для обеспечения безопасности и обороны нашей страны. Никаких сигналов, никаких красных линий, никаких мессенджей. Нам это не надо больше, - акцентировал внимание Коротченко. - Важна политическая воля Кремля и готовность всех компонентов российской ядерной триады исполнить приказ, полученный от верховного главнокомандующего".

Аналитик указал, что конфигурация и возможности российских стратегических ядерных сил (СЯС) "позволяют поставить точку в существовании любой страны-агрессора или военно-политического блока, в случае если они посягнут на безопасность и национальные интересы России". Он также обратил внимание на важность внешнеполитического фона, на котором проходила тренировка. Коротченко отметил, что тренировка стратегических сил РФ выполнялась с целью подтверждения заданных критериев боеготовности российской ядерной триады и подтверждения команд верховного главнокомандующего на тот или иной вариант ядерного реагирования.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" пояснил, что прошедшие практические пуски межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок, крылатых ракет воздушного базирования выполнялись для подтверждения заданной боеготовности и в вариантах практических пусков, однако на конкретных запущенных носителях были не ядерные боевые блоки, а их массогабаритные макеты. При этом, указал Коротченко, проверялась готовность российской ядерной триады к нанесению ударов по разным планам боевого применения: от массированного ответно-встречного удара возмездия до выборочного поражения конкретной номенклатуры целей.

Варианты плана ответного применения ядерных сил РФ

Среди них - ответ на применение западного высокоточного дальнобойного оружия с территории Украины по целям в глубине территории России. Речь идет в том числе о применении ракет Tomahawk или Taurus.

"Еще один сценарий реагирования предусматривает ответный удар на попытки НАТО или отдельных стран заблокировать военно-морские коммуникации на Балтике с целью пресечения российской морской торговли и транспортного сообщения, а также попыток блокировать Калининградскую область", - подчеркнул Коротченко

Кроме того, основанием для применения ядерных сил может стать ввод контингента той или иной страны НАТО на территорию Украины. "Это автоматически подразумевает вступление в войну с Российской Федерацией", - пояснил аналитик.

"По плану Генерального штаба ВС РФ предусмотрены различные форматы использования сил и средств СЯС на те или иные сценарии обострения военно-политической обстановки или агрессивные действия против России ", - подытожил Коротченко.