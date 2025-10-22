Боец Черный эвакуировал раненых с поля боя под минометным огнем ВСУ

Как рассказали в Минобороны, младший лейтенант распределил личный состав на группы и организовал вынос раненых с передовых позиций

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Младший лейтенант ВС России Эдуард Черный организовал эвакуацию раненых военнослужащих, находясь под непрерывным минометным обстрелом противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Действуя под непрекращающимися обстрелами вражеской артиллерии, младший лейтенант Черный распределил личный состав на группы и организовал вынос раненых с передовых позиций", - рассказали в оборонном ведомстве.

Отмечается, что во время транспортировки раненых на точку эвакуации офицер получил сообщение о необходимости оказания срочной помощи еще двум тяжелораненым, после чего вместе с группой сумел обнаружить бойцов и доставить их в безопасное место.

В Минобороны также рассказали о гвардии сержанте Романе Шлыкове, благодаря которому удалось уничтожить 2 опорных пункта и до 10 военнослужащих ВСУ.

"Поддерживая взаимодействие с воздушной разведкой, Роман корректировал огонь танкового орудия. В результате точных попаданий удалось уничтожить 2 опорных пункта, до 10 боевиков ВСУ и, по окончании стрельбы, вывести боевую машину в исходный район", - рассказали в ведомстве.

Там отметили, что благодаря навыкам Шлыкова экипаж танка нанес противнику серьезный урон и поддержал продвижение штурмовых подразделений на более выгодные позиции.