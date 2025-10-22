Военная операция на Украине. Онлайн

Удары российских военнослужащих в тыловые районы Украины по тренировочным лагерям иностранных наемников ослабят фронт Вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции, считает военный эксперт Андрей Марочко.
Вооруженные силы Украины атаковали дронами-камикадзе село в Брянской области, в результате один человек погиб, еще один ранен. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
Военнослужащие отряда быстрого реагирования "Ахмат" уничтожили группу бойцов Вооруженных сил Украины, пытавшихся укрыться под полиэтиленом на харьковском направлении. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Основные события 23 октября - в онлайн-трансляции ТАСС.
22:06
Российские военные во время зачистки Карантинного острова Херсона подавили все огневые точки и очаги сопротивления ВСУ, сообщили в Минобороны России.
22:05
Российские военные закрепляются на Карантинном острове в Херсоне, оборудуют позиции и минируют подступы к плацдарму. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
22:05
ВСУ пытаются компенсировать критическую нехватку личного состава за счет применения дронов. Об этом в интервью ТАСС рассказал командир разведывательно-штурмовой бригады "Невский" Добровольческого корпуса в составе Южной группировки войск Алексей Верещагин.
21:49
США не собираются сами запускать ракеты Tomahawk по России, а на подготовку украинских военных к их применению ушло бы от полугода до года, отметил Трамп.
21:49
Трамп заявил, что для урегулирования на Украине требуется готовность к разумным действиям не только со стороны Москвы, но и со стороны Киева. Такое заявление он сделал в среду журналистам в Белом доме по завершении встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
21:35
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по вопросу урегулированию украинского кризиса идут достаточно хорошо.
21:14
Военнослужащие Вооруженных сил Украины два раза за сутки атаковали территорию Донецкой Народной Республики, выпустив две единицы боеприпасов. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.
21:03
Младший лейтенант ВС России Эдуард Черный организовал эвакуацию раненых военнослужащих, находясь под непрерывным минометным обстрелом противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.