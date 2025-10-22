Трансляция

Военная операция на Украине. Онлайн

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

Удары российских военнослужащих в тыловые районы Украины по тренировочным лагерям иностранных наемников ослабят фронт Вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции, считает военный эксперт Андрей Марочко.

Вооруженные силы Украины атаковали дронами-камикадзе село в Брянской области, в результате один человек погиб, еще один ранен. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

Военнослужащие отряда быстрого реагирования "Ахмат" уничтожили группу бойцов Вооруженных сил Украины, пытавшихся укрыться под полиэтиленом на харьковском направлении. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Основные события 23 октября - в онлайн-трансляции ТАСС.