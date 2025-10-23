Над регионами РФ сбили 15 украинских БПЛА

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Силы ПВО сбили 14 украинских БПЛА над Белгородской областью, еще 1 - над Брянской, сообщили в Минобороны России.

"23 октября в период с 12:00 до 16:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 14 БПЛА - над территорией Белгородской области и 1 БПЛА - над территорией Брянской области", - сообщили в военном ведомстве.