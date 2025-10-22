Комбриг Верещагин: ВСУ пытаются компенсировать острую нехватку солдат дронами

Недостаток личного состава противник компенсирует только с помощью БПЛА, отметил командир разведывательно-штурмовой бригады "Невский"

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. ВСУ пытаются компенсировать критическую нехватку личного состава за счет применения дронов. Об этом в интервью ТАСС рассказал командир разведывательно-штурмовой бригады "Невский" Добровольческого корпуса в составе Южной группировки войск Алексей Верещагин.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Можно точно сказать, что в полосе ответственности нашей бригады и в целом в полосе ответственности Добровольческого корпуса - наших смежных подразделений - у противника критически недостает живой силы. И компенсирует он это исключительно средствами беспилотной авиации", - сказал комбриг.

При этом он добавил, что российские бойцы активно применяют современные средства радиоэлектронной борьбы и различные беспилотники, как и FPV-дроны, так и ударные БПЛА самолетного типа и новую "малую истребительную авиацию" - дроны-перехватчики. "Все это активно работает и позволяет силам Добровольческого корпуса продвигаться вперед", - отметил Верещагин.