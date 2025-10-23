В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали еще восемь мирных жителей

Всем пострадавшим оказывают помощь

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 23 октября. /ТАСС/. Еще восемь мирных жителей получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ по Белгородской области. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

Ранее в оперштабе сообщили, что в результате атаки беспилотников ВСУ в регионе пострадали 12 мирных жителей.

"Еще восемь мирных жителей пострадали при атаках беспилотников ВСУ", - говорится в сообщении оперштаба региона.

В Белгороде госпитализированы две девушки 17 и 23 лет, 23-летняя пострадавшая находится в тяжелом состоянии, у нее диагностированы минно-взрывная травма, осколочные ранения живота, рук и ног. У 17-летней девушки минно-взрывная травма и осколочные ранения ноги. Также к медикам обратился 16-летний юноша с баротравмой. Кроме того, в Белгороде при атаке беспилотника на административное здание пострадал мужчина, у него диагностированы минно-взрывная травма, осколочные ранения лица и грудной клетки, сообщили в оперштабе.

В Белгородском районе пострадали два мирных жителя - в Ясные Зори ранен мужчина, его госпитализировали с минно-взрывной травмой и баротравмой, в поселке Майский ранен 12-летний мальчик, его госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочным ранением плеча.

"В Грайворонском округе пострадали 2 мирных жителя. В селе Гора-Подол от удара дрона мужчина получил минно-взрывную травму и непроникающее осколочное ранение живота. В Грайворонской ЦРБ ему оказана помощь, лечение будет проходить амбулаторно. В селе Замостье в результате атаки беспилотника женщина получила баротравму", - сообщили также в оперштабе региона. Всем пострадавшим медики оказывают необходимую помощь.