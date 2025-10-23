В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали 12 мирных жителей

В селе Стрелецкое Белгородского района коммерческий объект дважды атакован дронами

БЕЛГОРОД, 23 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) беспилотниками атаковали Белгород и Белгородский район, ранены 12 мирных жителей. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

Уточняется, что в селе Стрелецкое дроны дважды атаковали коммерческий объект. Пострадали шесть человек. В Белгороде остановочный комплекс был атакован дроном. Пострадали шесть человек, в том числе подросток. Обследование в больнице проходят пять женщин с осколочными ранениями. У 17-летнего подростка баротравма и осколочные ранения ноги, его доставляют в больницу.

Мужчина, пострадавший в селе Стрелецкое, получил различные осколочные ранения рук и ног, у одной женщины осколочное ранение руки, у второй - осколочное ранение живота и ног, все пострадавшие бригадой скорой помощи доставлены в городскую больницу №2 Белгорода.

В Белгородском районе также повреждены два коммерческих объекта, загорелся частный нежилой дом, пожарные потушили пожар. В Белгороде от атак ВСУ повреждения получили остекление соцобъекта и административного здания, кровля многоквартирного дома и коммерческий объект.