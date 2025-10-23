Отец Евгений: ВСУ до сих пор обстреливают западные окраины Суджи Курской области

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 23 октября. /ТАСС/. Украинские боевики продолжают обстреливать город Суджу Курской области, несмотря на поражение в Курской области. Об этом сообщил ТАСС штатный священник спецназа "Ахмат" отец Евгений.

"Обстрелы Суджи продолжаются. В основном FPV-дронами, но бьет и тяжелая артиллерия. Удары до Гончаровки долетают, но до центра города не долетает. Обстреливают, видимо, из-за злости, из-за уже как бы безысходности", - сказал он, добавив, что дроны-камикадзе долетают до любой точки города.

Кроме того, отец Евгений отметил, что из-за обстрелов ВСУ все трассы, которые ведут к городу, перекрыты. "Пока там мирные люди, есть надежда, что город не до конца разрушат", - добавил священник.

13 марта 2025 года Минобороны России объявило об освобождении Суджи в Курской области.