Рубио: США готовы встретиться с представителями РФ для урегулирования на Украине

Госсекретарь Соединенных Штатов заявил, что американская сторона будет заинтересована в контактах, если есть возможность добиться мира

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Вашингтонская администрация готова к встречам с российскими должностными лицами, если такие контакты будут способствовать урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил 22 октября журналистам госсекретарь США Марко Рубио.

"Мы по-прежнему хотим встретиться с российской стороной", - сказал он. "У меня был хороший телефонный разговор с министром иностранных дел [России Сергеем] Лавровым. И мы продолжим [работу] на основе этого", - добавил госсекретарь. "Мы всегда будем заинтересованы в контактах, если есть возможность добиться мира", - подчеркнул Рубио, имея в виду урегулирование на Украине.