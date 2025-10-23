Средства ПВО РФ сбили за сутки 293 беспилотника ВСУ самолетного типа

Уничтожены три управляемые авиабомбы

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Российские средства ПВО сбили за сутки 3 управляемые авиационные бомбы и 293 беспилотных летательных аппарата самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 управляемые авиационные бомбы и 293 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - информировали в ведомстве.

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 91 983 беспилотных летательных аппарата, 633 зенитных ракетных комплекса, 25 630 танков и других боевых бронированных машин, 1 605 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30 725 орудий полевой артиллерии и минометов, 44 642 единицы специальной военной автомобильной техники.