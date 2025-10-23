Марочко: Киев задействовал Силы беспилотных систем в боях за Северск

Противник применяет как малые, так и тяжелые ударные дроны, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 23 октября. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличило число использования беспилотников у Северска в Донецкой Народной Республике за счет привлечения военнослужащих Сил беспилотных систем. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"За истекшие сутки отмечено увеличение использования вооруженными формированиями Украины БПЛА в окрестностях населенного пункта Северск в ДНР - противник применяет как малые, так и тяжелые ударные дроны. Скоординированные действия украинских войск и наращивание ударов при помощи беспилотных систем говорит о задействовании командованием вооруженных формирований Украины дополнительных сил и средств в данном районе, в частности - Сил беспилотных систем", - сказал он.