Марочко: ВС РФ улучшили положение у Ставков ДНР

Украинские войска несут потери и пытаются удержать стратегические высоты у населенного пункта, отметил военный эксперт

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 23 октября. /ТАСС/. Военные РФ за последнее время улучшили тактическое положение на участке Ставки - Кировск (украинское название - Заречное) в Донецкой Народной Республике. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, ВС Украины, неся потери, пытаются удержать стратегические высоты у Ставков.

"ВС РФ за последнее время выровняли ЛБС и улучшили тактическое положение на участке Ставки - Кировск на краснолиманском направлении в ДНР. Украинские боевики, невзирая на потери, продолжают удерживать стратегические высоты в районе Ставков", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что успехи сил РФ в боях в Дробышеве (на западе от Ставков) "существенно осложнили" оперативно-тактическую обстановку военным Украины на этом участке фронта.