Боец Тихий: ВСУ в Полтавке ошибочно сбрасывали еду ВС РФ

Украинские военные доставляли на дронах продукты российским войскам до тех пор, пока не узнали о захвате населенного пункта

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 23 октября. /ТАСС/. Украинские войска в селе Полтавка Запорожской ошибочно сбрасывали еду с беспилотников российским военнослужащим, рассказал ТАСС штурмовик 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным Тихий.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Ну, там человек мне говорит, посылку, говорит, кто-то скинул. Наш командир говорит, да что за посылка? Да я не знаю, наверное, хохлятская, говорит. Взяли кошку [саперное приспособление], проверили, все нормально. Открыли, а там колбаса. Так продолжалось до тех пор, пока они не поняли, что населенник под нашим контролем", - сказал боец.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Полтавка в Запорожской области.