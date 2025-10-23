Комбриг Верещагин: танки остаются серьезной силой на поле боя

Это "огромная огневая мощь" и "серьезное психологическое воздействие" на противника, отметил командир разведывательно-штурмовой бригады "Невский" добровольческого корпуса в составе Южной группировки войск

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Танки по-прежнему являются грозным средством на поле боя и будут использоваться в будущем. Такое мнение в интервью ТАСС высказал командир разведывательно-штурмовой бригады "Невский" добровольческого корпуса в составе Южной группировки войск Алексей Верещагин.

"Как бы не говорили, что эпоха танков ушла из-за появления FPV-дронов, это не так. Конечно, тактика поменялась и постоянно будет меняться. Но танки свое еще покажут, от них очень многое зависит. Это огромная огневая мощь. Это очень серьезное психологическое воздействие как на противника, так и на наши силы. Пехота при поддержке танков, естественно, воодушевляется, действует более решительно и активно. За танками, можно сказать, будущее", - сказал Верещагин.

Как отметил комбриг, хотя открытых танковых боев уже практически не бывает, бойцы танкового батальона бригады применяют различную тактику, чтобы обмануть противника.

"Непосредственно танковых боев в полосе ответственности нашей бригады я не помню уже больше двух лет. А вот то, что работа ведется только с закрытых огневых позиций, это не так. Тактика меняется, за несколько недель может много чего измениться в полосе ответственности в том числе и в тактике применения бронетехники, и танков, в частности. И есть комбинации, когда танки работают прямой наводкой - одновременно второй, третий танк поддерживает работу танка с закрытой огневой позиции", - продолжил он.

Верещагин также добавил, что современная война постоянно выдвигает новые требования по защите танков, а специалисты бригады постоянно ведут работы по ее модернизации.