Стреляющий на ходу: как рождался и сражался советский танк Т-54А

В 2025 году исполнилось 70 лет с начала серийного выпуска советского среднего танка Т-54А. В нем впервые в мире для орудия большой мощности был применен стабилизатор, резко повысивший точность стрельбы с ходу. Вместе с последующими модификациями танк стал одним из самых массовых в мире. Как рождалась инновационная машина — в материале ТАСС

Т-54 образца 1947 года © УВЗ

Историки вооружений полагают, что холодная война, начавшаяся между бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции после завершения Второй мировой войны, не переросла в "горячую" благодаря заметному превосходству Советского Союза в сухопутных войсках и их главной ударной силе — танковых соединениях. Причем превосходство было не только количественным, но и качественным. Показательным стал военный парад, проведенный союзниками 7 сентября 1945 года в Берлине. Тогда новейшие советские тяжелые танки прорыва ИС-3, замыкавшие сводную колонну бронетехники, произвели на участников неизгладимое впечатление грозным внешним видом. Западные специалисты понимали, что за внешностью скрывались высокие технические характеристики.

До появления у СССР ядерного оружия в 1949 году и создания средств его доставки советские танковые армии можно считать стратегической сдерживающей силой. В случае полномасштабной войны танки могли стремительным броском пересечь всю Западную Европу, уничтожив в первые дни конфликта аэродромы, ракетные позиции, военные базы противника. "Даже когда появилось ядерное оружие, танки стали единственным вооружением, которое могло действовать в условиях применения этого ядерного оружия, — поделился в беседе с ТАСС мнением эксперт в области бронетанковой техники, кандидат военных наук, полковник в отставке Сергей Суворов. — И все прекрасно понимали и понимают, что без танков никуда. Есть ядерное оружие, нет его, особенно в те годы, — танки были всем для вооруженных сил. Можно кидать сколько угодно ядерных или других каких-то бомб, но пока пехотинец не придет, ногу не поставит... А пехотинец без танка никогда не придет".

Все для атомной промышленности

Еще в сентябре 1944 года Наркомат танковой промышленности рассмотрел проект нового среднего танка, разработанного конструкторским бюро (КБ) завода №183 (ныне — Уралвагонзавод госкорпорации "Ростех"). Машина, получившая название Т-54, отличалась мощной 100-миллиметровой пушкой, установленной в новой литой башней с обратными скосами-заманами в нижней части. Вместо пружинной подвески танк получил более компактную торсионную, что позволило освободить место в корпусе. Опытный образец, построенный в начале 1945 года, после заводского пробега отправился в Москву, где был продемонстрирован правительственной комиссии. "Танк производил впечатление. Его внешние формы учитывали необходимые углы встречи с будущими снарядами противника, что придавало ему соответствующую обтекаемость и красоту. Более совершенной формы корпус, приплюснутая башня с новой пушкой покоилась на десяти больших опорных катках, которые опирались на мелкозвенчатые гусеницы. Эта, на первый взгляд, просто красота форм и силуэта говорила специалистам о некоторых высоких технических параметрах машины", — вспоминал глава комиссии полковник Евгений Кульчицкий.

В 1946 году Т-54 был принят на вооружение, в 1947-м началось его серийное производство. Однако из войсковых частей начали поступать замечания — к примеру, проявились большая масса танка, конструктивные и производственные недостатки. По словам специалистов, одной из причин было недостаточное финансирование танкопрома, так как государство сместило акцент на развитие атомной промышленности, ракетной и авиационной техники. В итоге в 1949 году выпуск танка был остановлен для доработки машины.

Издание второе, дополненное

Уральские конструкторы учли замечания в дальнейших вариантах Т-54. Толщина лобовой брони корпуса уменьшилась со 120 до 100 мм, зато выросла ширина гусеницы — с 500 до 580 мм. Изменилась конструкция ходовой части, трансмиссии, уменьшился вес танка, увеличились проходимость, надежность. К примеру, улучшенный форсуночный подогреватель позволял быстрее запустить двигатель на морозе, а эжекционный воздухоочиститель избавил экипаж от необходимости очищать пылесборники каждые два часа. Башня танка уменьшилась и стала более сферической, напоминая разрезанное вдоль яйцо, — это повысило ее снарядостойкость.

Танки Т-54 © Владимир Песляк/ ТАСС

В результате доработок Т-54 постепенно становился одним из самых надежных танков в мире. Заводская справка 1956 года отмечает, что боевая машина способна пройти без ремонта с заменой отдельных узлов 10 тыс. км — без малого вдесятеро больше, чем Т-54 образца 1951 года.

Специалисты отмечают, что по ряду важных параметров Т-54 превосходил зарубежные танки того времени. К примеру, британская и американская противотанковая артиллерия не имела возможности пробить лобовую броню советского танка, тогда как отечественные орудия могли на малых и средних расстояниях бить в лоб американские М46 и британские Centurion. 100-миллиметровая пушка Т-54 превосходила по огневой мощи "главный калибр" своих оппонентов, хотя боезапас в танке у нее был меньше. Запас хода у отечественного танка втрое превышал таковой у западных танков: Т-54 проходил на одной заправке 400 км, тогда как американский М47 опустошал свои баки за 120–145 км.

"Линия Жюля Верна"

Трудоемкость изготовления нового танка была в три раза больше, чем у знаменитого Т-34, так как конструкция Т-54 имела много деталей с точной механической обработкой. Создание технологий массового производства инновационной машины стало отдельным вызовом для специалистов нескольких предприятий и ленинградского филиала технологического института "Оргтрансмаш". В период с февраля по август 1951 года было разработано 5,6 тыс. техпроцессов, сотни эскизов, проектов, наладок для специальных станков и оборудования, 354 наладки для станков и оборудования, 142 проекта и 286 специальных станков, десятки планировок поточных линий. Ручной труд механизировался, внедрено конвейерное производство.

Благодаря большому числу инноваций комплексная система автоматических линий прессовой формовки, обрубки и зачистки танковых траков получила шутливое название "Линия Жюля Верна" — для начала 1950-х такой уровень автоматизации казался фантастикой.

С индексом А

В марте 1955 года на вооружение Советской армии был принят Т-54А. В новой машине появился ряд важных инноваций, главной из которых можно считать стабилизатор пушки в вертикальной плоскости "Горизонт" — первый в мире для орудия такой мощности.

"Во время [Второй мировой] войны все прекрасно понимали, что как только танк встал, он сразу стал хорошей целью и будет поражен, — рассказал Суворов. — Поэтому надо было маневрировать, быстро передвигаться на поле боя, но и в то же время поражать противника во время движения. Поэтому родились стабилизаторы оружия для танков, ранее — для кораблей, в авиации появились стабилизаторы для [пулеметных] установок на бомбардировщиках".

Стабилизированное танковое орудие появилось еще в американском танке M4 Sherman, участвовавшем во Второй мировой войне, однако его калибр составлял 75 мм. Суворов отметил, что "Горизонт" стал значимым достижением советских конструкторов. "Дело в том, что масса качающейся части у 100-миллиметровой и 75-миллиметровой пушек отличается практически вдвое, — пояснил полковник в отставке. — Не надо думать, что разница калибров всего-то 20 мм [незначительна]. Сразу увеличивается длина, масса ствола, казенника — даже масса самого выстрела значительно отличается. И все это стабилизатор должен учитывать, компенсировать. Приведу пример: когда немцы на Leopard 2A6 удлинили пушку с 44 до 55 калибров — всего-то метр пушке добавили, — стабилизатор у них перестал держать, потому что массы, инерционные моменты [стали] совсем другими".

До появления "Горизонта" вероятность попадания движущегося танка в бронемашину противника составляла порядка 3%. Стабилизатор повысил ее до 30% для боковой проекции вражеского танка и до 25% — для лобовой.

Другие важные нововведения "пятьдесятчетверки" с индексом А: прибор ночного видения, впервые примененный в отечественном танке, эжектор на пушке для продувки пороховых газов после выстрела — в Т-54 танкистам приходилось работать в суровых условиях высокой загазованности. Благодаря новому составу броневой стали выросла защищенность танка.

Мы <...> двигались отдельными шажками, беря и внедряя оперативно в серийный танк все, что появлялось нового в науке и технике Леонид Карцев, главный конструктор Т-54А

В июле 1955 года началось массовое производство Т-54А. В последующие годы танк выпускался по лицензии в Польше, Чехословакии, КНР. В 1957 году в серию пошел Т-54Б — дальнейшее развитие танка. Главным его нововведением стал стабилизатор орудия "Циклон", работающий уже в двух плоскостях, что еще больше повышало точность огня на ходу. Благодаря внедрению новых технологий улучшилась торсионная подвеска, ход танка стал мягче. Экипаж, кроме заряжающего, получил инфракрасные приборы ночного видения. В отличие от зарубежных танков Т-54Б имел при себе быстромонтируемое оборудование подводного вождения танка (ОПВТ), позволяющее боевой машине преодолевать по дну водоемы глубиной до 5 м и шириной до километра. Это было особенно важно на европейском театре военных действий, изобилующем водными преградами.

Плюс один

В 1958 году советский танкопром приступил к серийному выпуску Т-55 — первого отечественного танка с противоатомной защитой. Запас хода новинки стал еще больше: 500 км на внутренних баках и 715 — с наружными бочками.

Танк Т-55 © ТАСС

Из оригинальных решений в Т-55 выделялись баки-стеллажи: в топливные баки были вварены трубы для укладки снарядов, что позволило увеличить боекомплект. Танк Т-55А, принятый на вооружение в 1962 году, стал первым в мире, где применялся противорадиационный подбой — внутренний слой материала, защищающий экипаж от проникающей радиации. Вставший на вооружение в 1983 году Т-55АД впервые в мире оснастили комплексом активной защиты "Дрозд".

Танки Т-54/Т-55 приняли участие практически во всех вооруженных конфликтах начиная со второй половины 1950-х годов. Машины-ветераны использовались в ходе второй чеченской кампании 1999–2000 годов: основной ударной силой стали более современные Т-72, однако Т-54/Т-55 задействовались внутренними войсками, шедшими следом. Применяются они в боевых действиях в разных регионах мира и сегодня.

Суворов сообщил, что в ряде источников Т-54 (вместе с Т-55 — глубокой модернизацией Т-54) называют наиболее массовым танком в мире. "Если с китайскими клонами, то было выпущено более 100 тыс. единиц", — сказал он.

Виктор Бодров

ТАСС выражает признательность пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" и лично заведующей методическим отделом выставочного комплекса концерна Оксане Серебряковой за помощь в подготовке материала.

Использованы материалы книги С.В. Устьянцева, Д.Г. Колмакова "Т-54/Т-55 — боевые машины Уралвагонзавода".