"Дракон", "Черный орел", "Прорыв": как танкопром искал пути к совершенству

31 августа 2025 года отечественное танкостроение празднует юбилей: 105 лет назад на ходовые испытания вышел первый советский танк "Борец за свободу товарищ Ленин" — копия Renault FT (трофейного французского "подарка" белогвардейцам). ТАСС вспомнил необычные разработки и мировые приоритеты отечественного танкопрома

Танковая промышленность — одна из наиболее высокотехнологичных отраслей машиностроения. В институтах и конструкторских бюро танкопрома появлялись и внедрялись самые передовые разработки. Многие из них перешли в народное хозяйство.

Хотя точкой отсчета отечественной танковой конструкторской школы считается 1920 год, следует отметить, что танкостроение в России возникло не на пустом месте. Дореволюционная российская военная промышленность выпускала бронемашины оригинальной конструкции на шасси как российских, так и западных автомобилей. Именно в России еще в 1914 году первой в мире появилась рота бронемашин, были сконструированы полугусеничные машины и их бронированные варианты (полугусеничные "Остин-Кегрессы" в Европе 1930-х специалисты даже называли русским типом танка). Продолжению работ помешали революция и Гражданская война.

Первый советский танк "Борец за свободу товарищ Ленин" © Олег Булдаков/ ТАСС

Французский танк Renault FT достался красноармейцам в полуразобранном состоянии, без чертежей, а ряд узлов был утрачен. Тем не менее отечественные специалисты методом "реверсивного инжиниринга" сумели воссоздать бронемашину, локализовав ее производство. С заимствования удачных решений начинали многие танкостроительные школы. К примеру, Соединенные Штаты, обладающие развитым автопромом, выпускали французские танки по лицензии. Итальянские конструкторы разработали собственные проекты бронемашин, однако они были не слишком удачными, и Италия также скопировала популярные разработки французских инженеров.

Индустриализация Советского Союза в 1930-е годы, появление тяжелой промышленности, квалифицированных кадров, научной школы, особое внимание руководства государства к перспективным видам вооружений привели к тому, что СССР превратился в крупнейшего мирового производителя танков.

Т-34: обретение баланса

В 1951 году специалисты американской компании Chrysler составили обстоятельный секретный отчет по результатам обследования легендарного танка Т-34, одного из символов победы СССР в Великой Отечественной войне. Машина с 85-миллиметровой пушкой досталась американцам в конце 1950 года во время войны в Корее. Документ, появившийся после начала холодной войны, отличался беспристрастностью. "В этом отчете американцы пришли к выводу, что по своему научно-техническому уровню танк Т-34-85 соответствует самым высоким американским стандартам, — рассказал ТАСС кандидат исторических наук, научный редактор Уралвагонзавода Сергей Устьянцев. — Примененные материалы по качеству ничуть не хуже американских, а в некоторых случаях — лучше". Инженеры Chrysler — ведущей машиностроительной компании США — отметили, что в советской боевой машине грубая внешняя отделка сочетается с высокой точностью обработки деталей там, где это необходимо. "В нескольких местах [отчета] повторяется фраза "специалисты этого предприятия знакомы с высшими достижениями машиностроительных технологий, существовавших на то время", — сообщил эксперт.

Уникальность "тридцатьчетверки" — в сочетании решений, которые были известны ранее: наклонная броня корпуса и башни, позволившая повысить стойкость к снарядам, мощный, экономичный и пожаробезопасный дизельный двигатель, длинноствольная пушка. В Т-34 кроме поиска идеального баланса между всеми характеристиками проявилась и еще одна черта отечественной школы танкостроения: рациональность технологий, примененных при производстве боевых машин.

Танк Т-34 © Евгений Халдей/ ТАСС

ПТ-76: плавающий танк против катеров

Послевоенная геополитическая ситуация давала основания считать, что бывшие союзники по антигитлеровской коалиции могут сойтись в схватке на европейском театре военных действий. Особенность территории Европы и европейской части России — обилие рек и озер. Считается, что на пути подразделений каждые 10 км будет встречаться водная преграда шириной не менее 10 м, каждые 50 км — шириной 50 м, каждые 100 км — водоем более 100 м в ширину. Поэтому Советской армии нужен был танк, способный плавать и при этом имеющий достаточную защиту и огневую мощь.

Такая машина — плавающий танк ПТ-76 — была принята на вооружение в 1951 году. Как отмечала в предоставленных ТАСС материалах директор выставочного комплекса "Уралвагонзавод" (в составе концерна УВЗ госкорпорации "Ростех") Светлана Неймышева, ПТ-76 был создан с таким заделом по дальнейшей модернизации, что до сих пор стоит на вооружении армий государств Азии, Европы, Африки и Латинской Америки. Танк весит 14,5 т, толщина его брони достигает 15 мм, основным вооружением является 76-миллиметровая пушка. Машина разгоняется до 44 км/ч на суше, имеет высокую скорость и маневренность на воде благодаря водометным движителям, а в сочетании с низким удельным давлением гусениц на грунт ПТ-76 способен преодолевать даже болота. Подобного танка не было ни у одной армии мира.

Плавающий танк ПТ-76 © Виктор Великжанин/ ТАСС

Благодаря уникальному сочетанию характеристик ПТ-76 успешно применялся в вооруженных конфликтах. В частности, во время индо-пакистанского конфликта, в котором Индия поддержала борцов за независимость Восточного Пакистана, советский танк на вооружении индийской армии уничтожал легкие американские танки M24 Chaffee пакистанских сил, совершал стремительные рейды по заболоченной местности. 9 декабря 1971 года состоялся один из самых необычных боев в истории мирового танкостроения: группа плавающих танков начала дуэль с пакистанскими артиллерийскими речными катерами. В результате ПТ-76 потопили три из них. Итогом конфликта в Восточном Пакистане стало появление на политической карте мира государства Бангладеш.

ИТ-1: "Дракон" на гусеницах

Историк "Уралвагонзавода" Неймышева отмечает, что в середине 1950-х вопрос установки на танк ракетного оружия зазвучал на самом высоком уровне. Результатом стало появление истребителя танков ИТ-1, вооруженного противотанковым ракетным комплексом "Дракон". Машина вышла уникальной: ИТ-1 — первый и последний в мире танк, имеющий в качестве основной ударной силы противотанковые ракеты, первый танк с полуавтоматической командной системой наведения ракет, первая в мире автоматизированная боеукладка внутри бронекорпуса, не требующая заряжающего. Боекомплект "Дракона" составлял 15 ракет с радиокомандным управлением. В ходе испытаний новая машина последовательно поразила три движущиеся мишени на дальности 3 км. ИТ-1 был принят на вооружение, было выпущено 220 машин. Дальнейшего развития тема не получила, однако в СССР были разработаны противотанковые ракеты, запускаемые из гладкоствольной танковой пушки. Сейчас ими могут вести огонь все современные российские танки. И созданию этой технологии во многом помогла разработка первого ракетного танка.

Технологии планетоходов против Чернобыльской катастрофы Уникальные роботизированные комплексы Всероссийского научно-исследовательского института транспортного машиностроения (ВНИИТрансмаш в составе концерна УВЗ), занимавшегося разработкой бронетанковой техники, принимали участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, случившейся в ночь на 26 апреля 1986 года. Как рассказал ТАСС научный сотрудник ВНИИТрансмаш Дмитрий Игнатов, в мае того же года развернулись интенсивные работы по созданию роботизированных комплексов "Клин-1" и "Клин-2". В разработке участвовали 27 предприятий и организаций. Комплекс "Клин-1" состоял из машины-робота и машины управления. Роботом служила тяжелая гусеничная инженерная машина разграждения ИМР-2 на танковом шасси, оснащенная радиоуправлением, электрогидравлическими сервоприводами, а также системой телекамер. В машине управления на базе такой же ИМР-2 с высоким уровнем биологической защиты находился экипаж из двух человек, руководивший действиями робота-подчиненного. За несколько месяцев 1986 года "Клин-1", работая в разрушенном четвертом энергоблоке АЭС, расчистил завалы, переместил сотни кубометров грунта, загрузил десятки контейнеров с радиоактивными веществами, выполнил многие работы, сохранив здоровье и жизни людей — ликвидаторов катастрофы. "Клин-2" создавался специально для работы на разогретой вязкой радиоактивной кровле третьего энергоблока. В конструкции специализированных транспортных роботов СТР-1 из состава комплекса были применены решения, которые ВНИИТрансмаш разработал для планетоходов по различным советским программам исследования Солнечной системы. СТР-1 представляли собой радиоуправляемые электромобили с металлическими колесами и формулой 6х6. Два таких робота сняли с крыши энергоблока более 90 т радиоактивных материалов. "По оценкам штаба по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, применение комплекса СТР-1 позволило не привлекать к работам в опасных зонах более 1 000 человек", — отметил Игнатов. После выполнения своей миссии роботы комплексов "Клин" были захоронены в саркофаге четвертого блока Чернобыльской АЭС. Показать ещё

Остаются первыми

Разработки отечественных танкостроителей зачастую становились уникальными для своего времени. Так, в ответ на ядерную угрозу в советский танк Т-55 впервые в мире была установлена автоматическая противоатомная защита. Т-62 стал первым серийным танком с гладкоствольной пушкой, способной разогнать снаряд до больших скоростей, чем нарезное орудие, что обеспечивало в свою очередь более высокую бронепробиваемость.

Модернизированный танк Т-55 © Виталий Иванов/ ТАСС

Сейчас пушки с гладким стволом стали стандартом для ОБТ. В 1983 году была принята на вооружение первая в мире бронемашина, оснащенная комплексом активной защиты (КАЗ), — танк Т-55АД. КАЗ способен с помощью радиолокатора замечать подлетающие к танку снаряды и поражать их специальными контрбоеприпасами. Первым серийным танком с газотурбинным двигателем был Т-80, за высокие динамические характеристики прозванный летающим.

Не останавливали работу конструкторы и в кризисные для оборонно-промышленного комплекса 1990-е. Как рассказали ТАСС в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод", Конструкторское бюро транспортного машиностроения (сегодня — АО "Омсктрансмаш" в составе концерна УВЗ) продолжали модернизацию ОБТ Т-80 путем установки на танк комплексов оптико-электронного подавления "Штора", КАЗ "Арена", новой силовой установки. В результате появилась эффектная машина под кодовым названием "Объект 640" с удлиненным шасси, которую журналисты прозвали "Черный орел". Модернизированная машина получила 1 500-сильный газотурбинный двигатель, удлиненную ходовую часть. "Главным же отличием стала принципиально новая башня с автоматизированной боеукладкой барабанного типа в корме, что позволило уменьшить высоту танка по сравнению с Т-80 на 400 мм и ввести в боекомплект подкалиберные снаряды большого удлинения", — сообщили в УВЗ.

Танк Т-80 © Александр Полегенько/ ТАСС

Сегодня модернизированные российские танки выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции. На передовой сражается новейший Т-90М "Прорыв". Президент России Владимир Путин назвал его лучшим танком в мире, создатели — самым продвинутым по компоновке в мире, а его экспортный вариант (как и другая российская техника) вызывает большой интерес со стороны потенциальных иностранных заказчиков.

Танк Т-90М "Прорыв" © Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

