Россия в 90-е: "оборонка" в глубоком кризисе

Накануне выборов президента страны ТАСС запускает спецпроект, посвященный новейшей истории России. С чем наша страна подошла к рубежу эпох и какие изменения в ее политике и экономике произошли с тех пор, когда Владимир Путин впервые возглавил государство.

В середине 1980-х годов произошли кардинальные изменения в оборонной политике Советского Союза. Страна уже не ожидала нападения коллективного Запада, провозгласила "новое политическое мышление", взяла курс на сокращение армии и вооруженных сил. При этом в СССР существовал колоссальный оборонно-промышленный комплекс (ОПК) — ядро высокотехнологичной (авиационной, космической, радиоэлектронной) промышленности, производившей как военную, так и гражданскую продукцию. Без малого 2 тыс. предприятий и организаций ОПК были разбросаны по союзным республикам, между ними существовали тесные экономические и технологические связи. В советский период страна экспортировала продукцию военного назначения в 68 стран, включая европейские, азиатские, ближневосточные, африканские, латиноамериканские государства.

Гражданская продукция "оборонки" Вопреки распространенному мнению о предприятиях ОПК как об экономической обузе для СССР, эти предприятия выпускали востребованную гражданскую продукцию. Ее доля увеличивалась, и к 1989 году выпуск гражданских изделий превышал производство военных. В частности, практически все радиоприемники, телевизоры, магнитофоны, фотоаппараты, холодильники, большинство других товаров народного потребления, медицинской техники производились подразделениями военных заводов. К моменту прекращения существования Советского Союза в стране имелась мощная авиационная промышленность, работали 16 серийных авиационных заводов, которые обеспечивали сотнями летательных аппаратов не только военно-воздушные силы, но и "Аэрофлот". Предприятиями ОПК выпускались все виды гражданских судов, разрабатывались и финансировались по оборонной линии все средства космической связи, телевидения, услуги навигации, картографии, исследования природных ресурсов. В сборнике "Советская военная мощь: от Сталина до Горбачева" (издательство "Военный парад", 1999) приводятся следующие цифры: в 1990 году "оборонкой" произведено 20 тыс. железнодорожных вагонов, 137 тыс. грузовых автомобилей, 76 тыс. тракторов. "Оборонка" обеспечивала оборудованием энергетический сектор, выпускала вычислительную технику. К примеру, бум персональных (или бытовых, как их тогда называли) компьютеров в 1980-х годах во многом обязан оборонным предприятиям. Компьютер БК-0010, пользовавшийся большой популярностью, был разработан и производился заводом военной электроники. Другие популярные машины — "Микроша" и "Агат" — выпускались Лианозовским электромеханическим заводом (ныне — в составе концерна ВКО "Алмаз-Антей"), который производил радиолокационные комплексы. ПК-01 "Львов" (вместе с аудиотехникой под популярной маркой "Амфитон") делался на Львовском производственном объединении им. В.И. Ленина — оно же выпускало электронику для ракетного вооружения. Доля гражданских разработок в общем объеме научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в оборонном комплексе превысил в 1990 году 40%. Показать ещё

Распад страны ударил по всем предприятиям реального сектора экономики: индекс промышленного производства в России падал все 1990-е, сократившись к 1998 году почти втрое от значения 1990 года. Однако, по мнению специалистов, наиболее пострадала от системного кризиса именно российская "оборонка". Среди причин, которые упоминают эксперты, — значительное сокращение гособоронзаказа (доходившее до 50–60% ежегодно), спад производства, деформация его структуры, кратное уменьшение объемов НИОКР, разрыв кооперационных цепочек, непродуманная и недофинансированная программа конверсии оборонной промышленности. Как результат — падение уровня дохода рабочих, инженеров, что усугубилось инфляцией и многомесячными задержками выплат, отток квалифицированных кадров.

"Оборонно-промышленный комплекс фактически прекратил выполнять свою основную функцию — обеспечивать вооруженные силы современным оружием, выживая главным образом за счет военно-технического сотрудничества с иностранными государствами. Падение производства в "оборонке" составило около 80%", — отмечал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, добавляя, что это стало результатом поспешных радикальных реформ, навязанных Западом.

Мечи на орала

В 1990-х годах в ответ на кризисное состояние ОПК для выживания "оборонки" и выхода из кризиса было принято решение провести в ней конверсию, то есть заместить часть военного производства выпуском гражданской продукции. Номенклатуру изделий, которые надлежало выпускать оборонным предприятиям, определили административно-командными методами: востребованные товары народного потребления, оборудование для легкой и пищевой промышленности. При этом, как отмечалось в журнале "Вооружение и экономика", государству предстояло провести регулирование организационных, правовых, технологических, научно-технических, социально-экономических процессов, назначить доплаты увольняемым специалистам, выделить средства на переобучение сотрудников, перепрофилирование производства, ликвидацию ненужного оборудования... В условиях значительно сокращающегося гособоронзаказа, недофинансирования конверсионных программ это не привело к исправлению ситуации.

"Конверсию предприятия начали, по существу, с завязанными глазами, — говорилось на страницах журнала "Научный вестник оборонно-промышленного комплекса России". — Не было ни концепции, ни общесоюзной программы, ни экономического механизма. Реализация модели самоконверсии также была невозможна, так как в советской экономике рыночные отношения находились в период 1989–1990 годов в зачаточном состоянии. <...> По факту вместо грамотной, хорошо спланиро­ванной конверсии и продуманной системы ее реализации осуществлялась простейшая концепция демилитаризации экономики с предоставлением предприятиям и органи­зациям права самим искать место в новой экономической ситуации". Все это усугублялось ростом инфляции, процентных ставок по банковским кредитам, падением платежеспособности граждан.

Цех по производству бытовой техники и медицинских приборов на оборонном предприятии "Ахтуба", 1994 год © Эдуард Котляков/ ТАСС

Аналитики отмечали, что проводимая в 1990-х годах приватизация оборонных предприятий была непродуманной и поспешной, привела к ликвидации крупных научно-производственных объединений, раздробила производство. Низкая прибыльность гособоронзаказа не привлекала инвесторов, особенно из среднего и малого бизнеса, что обострило проблему поиска предприятий-смежников.

Алексей Шулунов, один из основателей Лиги содействия оборонным предприятиям, выражал мнение, что острой проблемой стала утечка лучших кадров "оборонки" за границу — в Западную Европу, Израиль, США. С момента распада Советского Союза и до 1997 года страну покинули свыше 100 тыс. высококлассных специалистов. В России 1990-х им приходилось подрабатывать продавцами, грузчиками и сторожами, на Западе же квалифицированные кадры охотно принимали, предоставляя различные льготы. Многие предприятия в СССР были градообразующими, обеспечивающими социальную инфраструктуру, и их работникам просто некуда было уходить и не на что переезжать в другие города.

"Конец 90-х — работы нет, ходили заборы строить", — вспоминал в беседе с ТАСС бывший сотрудник оборонного предприятия, занимавшегося ремонтом боевой техники. По его словам, были случаи, когда машины приходили на обслуживание без золотосодержащих микросхем на печатных платах — их срезали или по пути на предприятие, или в отделе хранения. "Проблемы с зарплатой были кое у кого, вот и добывали себе на хлеб", — предположил специалист. В некоторые месяцы заказов на ремонт не было вообще. В то время предприятие покинули многие опытные сотрудники.

Исследователи считают, что оборонные предприятия в 1992–1996 годах лишились 2–2,5 млн человек.

В 1995 году сотрудник "Уралвагонзавода", выпускающего танки, угнал одну боевую машину и проехался по ней по Нижнему Тагилу — по его словам, в знак протеста против "беспросветной нищеты "оборонки".

Выручал экспорт

Экспорт вооружений был для СССР важным источником валютных доходов. В конце 1980-х годов, по данным компании "Рособоронэкспорт", объем отечественного оружейного экспорта превысил $21 млрд в год, что сделало Советский Союз мировым лидером в этой области. В условиях обвального снижения гособоронзаказа военно-техническое сотрудничество (ВТС) с другими странами помогло российскому ОПК в 1990-е сохранить коллективы и конструкторскую школу. Были заключены крупные контракты на поставку военной техники: Объединенные Арабские Эмираты закупили боевые машины пехоты БМП-3 (при этом во время испытаний российская машина превзошла американскую БМП Bradley и британскую Warrior), Индия — танки, самолеты, корабли и подлодки, тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Горшков", получивший новое имя "Викрамадитья". Закупал российское оружие и Иран, однако ранее подписанные крупные экспортные сделки были исполнены лишь частично — Россия благодаря сближению с США себе в убыток обязалась прекратить ВТС с Тегераном.

Церемония передачи авианосца "Викрамадитья" ВМС Индии, 2013 год © Владимир Ларионов/ ТАСС

Спасительный контракт "Сегодня уже нет никакого секрета в том, что танкостроение в Нижнем Тагиле спас индийский заказ, а именно контракт от 15 февраля 2001 года о поставке в Индию 310 основных боевых танков (ОБТ) Т-90С, — выражают мнение авторы книги "Т-72/Т-90. Опыт создания отечественных основных боевых танков". — Этому предшествовала очень длительная и сложная работа, стоившая жизни главному конструктору В.И. Поткину". В 1992 году был принят на вооружение танк Т-90, разработанный нижнетагильским Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения, однако государство практически не закупало новинку. "Уралвагонзавод" (сейчас входит в концерн УВЗ госкорпорации "Ростех"), выпускавший машину, был на грани банкротства. "Задолженность по зарплате была семь месяцев, долги энергетикам, газовикам, во все уровни бюджета", — вспоминал Николай Малых, возглавивший предприятие в 1997 году. С согласия Минобороны РФ новый танк решили предложить Индии — давнему партнеру СССР по ВТС. Однако индийская стороны выдвинула к Т-90 ряд требований, фактически требующих создания новой машины. В запредельно высоком темпе такой танк был разработан. Когда три опытные машины уже готовились к отправке заказчику, не выдержало сердце Владимира Поткина — он скончался на рабочем месте. Главный конструктор знал о проблемах со здоровьем, однако отказывался от госпитализации, спеша закончить судьбоносную для предприятия работу. Затем последовали напряженные испытания в пустыне Тар, которые российский танк с честью выдержал, подтвердив высокие заявленные характеристики. Сейчас Т-90М "Прорыв", последняя версия танка и один из лучших ОБТ в мире, успешно выполняет задачи в зоне специальной военной операции. Индия получает как готовые российские машины, так и комплекты для лицензионной сборки на своей территории. Показать ещё

Несмотря на все сложности, в последнем десятилетии прошлого века отечественные предприятия ОПК — порой в инициативном порядке — продолжали разработки. В 1990-е закончена разработка турбореактивного двигателя ПС-90А, которым оснащают самолеты Ил-76, Ил-96, Ту-204, Ту-214. Его создатель, ОАО "Пермские моторы" (ныне в составе Объединенной двигателестроительной корпорации), приступил к созданию газовых турбин для магистральных газопроводов, электростанций. Совместно с иностранными партнерами разработаны два учебно-тренировочных самолета — МиГ-АТ и Як-130. Первый из них в серию не пошел, а второй, создававшийся вместе с итальянской компанией Aermacchi, стал успешным экспортным продуктом, хотя итальянская сторона в 1999 году вышла из проекта и начала продвигать на рынке свой вариант самолета под маркой M-346.

Учебно-боевой самолет Як-130 © Марина Лысцева/ ТАСС

По данным из открытых источников, в начале 1990-х годов ОКБ Яковлева сотрудничало с американским авиапроизводителем Lockheed Martin в области создания истребителя вертикального взлета и посадки. Новейший истребитель пятого поколения F-35В от Lockheed Martin элементами конструкции действительно напоминает палубный сверхзвуковой истребитель Як-141.

В конце десятилетия появилось совместное российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace, производящее крылатую ракету "Брамос" на базе отечественного "Оникса" — одно из самых успешных в отечественном ВТС.

Выстояли и развиваемся

В конце 1990-х страна начала выбираться из комплексного кризиса. Стабилизировалась экономическая ситуация, начал расти гособоронзаказ. Государство начало все больше поддерживать ОПК, в отрасли растут зарплаты.

Уже в январе 2000 года Владимир Путин, находясь тогда еще в статусе исполняющего обязанности президента России, заявил, что военно-техническое сотрудничество с зарубежными государствами — одно из важнейших направлений деятельности. "Нам многое досталось в наследство — к сожалению, многое утрачено. Задача — в том, чтобы не утратить оставшееся, наоборот, использовать это как базу для развития", — сказал глава государства.

Упорядочился экспорт военной продукции. Как отмечалось в передаче телеканала "Звезда", в 90-х поставкой вооружений за рубеж занимались люди, далекие от "оборонки", а ситуация усложнялась тем, что существовало три компании, экспортирующих оружие. К тому же сами предприятия могли заниматься экспортом. Продавцы конкурировали между собой, сбивая цены. В ноябре 2000 года указом Владимира Путина создается единый спецэкспортер — компания "Рособоронэкспорт".

В 2007 году президент России подписал федеральный закон №270-ФЗ, согласно которому создается госкорпорация "Ростех". На следующий год Ростеху были переданы более 400 предприятий, из которых 148 находились в кризисе, 28 — в стадии банкротства, 44 не работали или утратили имущество. Начался процесс оздоровления проблемных активов, реструктуризация и укрупнение организаций, были запущены новые проекты, из года в год росла прибыль госкорпорации и выработка на одного сотрудника. Сейчас Ростех — крупнейшая российская промышленная компания, объединяющая порядка 800 научных и производственных организаций. Растет доля гражданской продукции предприятий корпорации, по итогам 2022 года она превысила 44%. К 2030 году "гражданка", согласно поручениям Владимира Путина, должна составить половину продукции ОПК. Выполняется комплексная программа развития авиатранспортной отрасли, по которой российские авиакомпании к 2030 году должны получить свыше 1 тыс. отечественных гражданских самолетов.

ОПК, сумевший не утратить научный и конструкторский потенциал, разрабатывает передовые образцы вооружений. В 2010 году совершил первый полет малозаметный истребитель пятого поколения Су-57. Российская "оборонка" насыщает Вооруженные силы РФ новой техникой. Сегодня доля современных систем в Воздушно-космических силах РФ составляет 85%. Ядерный щит России — ядерная триада — на 95% состоит из современного оружия, а морская составляющая оснащена им полностью.

Материалы из специального проекта о том, как изменилась Россия по завершении 1990-х, можно прочитать здесь.

Виктор Бодров