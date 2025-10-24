ТАСС: снайперы Нацгвардии уничтожили солдат ВСУ при попытке отступить

Как отметили в российских силовых структурах, взаимная атака в рядах противника позволила ВС РФ без труда занять тактически важные позиции

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 24 октября. /ТАСС/. Заградотряд Нацгвардии Украины уничтожил группу солдат 144-й отдельной пехотной бригады ВСУ за попытку отступить с позиций в Харьковской области. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, подразделения бригады были переброшены на замену 114-й бригады территориальной обороны Украины, которую вывели из-за конфликта с нацгвардией.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Минимум шесть человек личного состава недавно переброшенной в Харьковскую область 144-й бригады ВСУ были уничтожены боевиками заградотряда Нацгвардии Украины. Работали снайперы и операторы БПЛА по солдатам, которые попытались отступить со своих позиций", - сообщили в силовых структурах.

Там добавили, что взаимная атака в рядах ВСУ позволила российским войскам без труда занять тактически важные позиции.

Ранее ТАСС сообщал о конфликте и взаимных атаках военнослужащих 114-й бригады ВСУ и Нацгвардии Украины. По данным силовиков, именно военнослужащие 114-й бригады ВСУ передали российской стороне координаты расположения боевиков Нацгвардии. Позднее 114-я бригада была выведена из-за конфликта и возросших на этой почве потерь.