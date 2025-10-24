Роботы в октябре доставили свыше 1,5 тонны грузов бойцам "Южной" группировки

В подразделения на постоянной основе поступают мотоциклы, квадроциклы и багги, отметил командующий группировкой генерал-полковник Александр Санчик

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Свыше 1,5 тонн грузов было доставлено на передовую бойцам "Южной" группировки войск за октябрь при помощи наземных робототехнических платформ. Об этом сообщил командующий группировкой генерал-полковник Александр Санчик в ходе инспекционного визита министра обороны РФ Андрея Белоусова.

"В каждом соединении группировки оборудованы цеха по сборке, восстановлению, развитию и модернизации робототехнической техники. Универсальными наземными робототехническими платформами только за октябрь было подвезено более 1,5 тонны полезных грузов на боевые позиции", - приводит слова Санчика Минобороны РФ.

Также Санчик отметил, что в рамках исполнения поручения министра обороны РФ о повышении мобильности тактических групп в подразделения группировки на постоянной основе поступают мотоциклы, квадроциклы и багги, а специалистами ремонтных подразделений группировки изготавливаются самоходные транспортеры переднего края, которые в зависимости от задач оборудуются дополнительными модулями для эффективного выполнения боевых задач.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что в ходе работы в "Южной" группировке войск Белоусов проверил работу передового пункта управления одного из соединений, где заслушал доклады офицеров штаба о текущей обстановке в зоне ответственности и характере действий противника.