Марочко: взятие Дроновки в ДНР существенно усугубляет положение ВСУ в Северске

ЛУГАНСК, 24 октября. /ТАСС/. Освобождение российской армией Дроновки позволяет вбить клин между Красным Лиманом (украинское название - Лиман) и Северском Донецкой Народной Республики, а также существенно усугубить положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в последнем. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Дроновка - это стратегически важный населенный пункт. Он позволяет вбить клин между двумя важными направлениями - это Красный Лиман и Северск, то есть это краснолиманское и северское направления. Прежде всего, взятие Дроновки значительно усугубляет оперативно-тактическую обстановку в населенном пункте Северск для украинских боевиков и весьма затрудняет логистику", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что в случае продвижения армии РФ северо-западнее от Дроновки и освобождения соседнего Закотного группировка ВСУ рискует попасть в оперативное окружение на этом участке.

Об освобождении Дроновки ДНР в Минобороны РФ сообщили 24 октября.