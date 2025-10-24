ТАСС: командующий ВСУ бросал необученных солдат на передовую, угождая главкому

Под руководством полковника Дмитрия Волошина 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ понесла более 60% потерь в боях в Запорожской области

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Командующий группой войск ВСУ "Курск", командующий 8-м корпусом десантно-штурмовых войск ВСУ полковник Дмитрий Волошин бросал необученных военнослужащих на передовую, чтобы угодить главкому украинской армии Александру Сырскому. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

"Командующий 8-м корпусом ДШВ ВСУ полковник Д. Волошин, по совместительству командующий группой войск "Курск", признался, что отправлял своих необученных солдат на передовую, чтобы угодить главкому Сырскому", - сказал собеседник агентства.

Он обратил внимание на то, что "ворвавшись на территорию России, ВСУ также громко оттуда вылетели, ничего не добившись", однако командование ВСУ считает это "успехом". Отдельные командиры даже получили награды и повышение по службе. Одним из них стал Волошин.

Под его руководством, продолжил собеседник агентства, 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ понесла более 60% потерь в боях в Запорожской области. Однако вместо того, чтобы заняться восстановлением, Волошин отправил ее остатки в Харьковскую область, где река Волчья "стала братской могилой для целых подразделений бригады".

После этого, добавил собеседник ТАСС, в ходе подготовки "курской авантюры", Волошин понимал, что это "окончательно добьет бригаду", но все равно согласился с решением Сырского. 82-ю бригаду удалось укомплектовать до 80% благодаря новой волне принудительной мобилизации на Украине.

"Вот только сразу после вторжения у бригады начались проблемы. Эйфория первых дней плавно сменялась на суровые реалии боев на чужой территории и огромные потери", - заключил собеседник агентства, приведя в пример слова самого Волошина о том, что в Курской области "всегда было сложно" и несмотря на запланированное "подготовка людей оставляла желать лучшего".

О корпусной реформе ВСУ

Ранее в российских силовых структурах сообщили ТАСС о том, что введенная Сырским корпусная реформа ВСУ не возымела должного эффекта. Украинские оперативно-стратегические и оперативно-тактические группировки заменили четыре группы войск: "Запад", "Север" (Объединенных сил ВСУ), "Восток" и "Юг". Наряду с ними также существует отдельная группа войск ВСУ "Курск", которая отвечает за территорию Сумской области и включает подразделения 8-го десантно-штурмового корпуса.

Группу войск ВСУ "Курск" возглавил командир 8-го корпуса десантно-штурмовых войск полковник Дмитрий Волошин.