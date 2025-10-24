Командир инженерно-саперной роты Леонтьев обеспечил продвижение ВС РФ

В Минобороны также рассказали о наводчике арторудия гвардии ефрейторе Романе Соловьеве, чей расчет поддерживал наступление штурмовиков

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Командир инженерно-саперной роты обеспечил продвижение штурмовиков, с группой разминировав участок местности на подступах к населенному пункту в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Понимая, что в случае обнаружения действий саперов по ним будет нанесен артиллерийский удар и налет дронов, он обеспечил каждого бойца маскировочным костюмом для предотвращения их обнаружения с воздуха и лично повел группу саперов в район выполнения боевой задачи", - сказали там.

В ведомстве добавили, что Леонтьев предугадывал удачный момент для совершения передвижений и, когда беспилотник противника улетал на перезарядку, координировал передвижение группы, давал команды на рассредоточение и продвижение вперед, что исключило обнаружение и поражение группы. В результате задача саперами была выполнена без потерь.

В ведомстве также рассказали о наводчике арторудия гвардии ефрейторе Романе Соловьеве. Его расчет поддерживал наступление штурмовиков. "По позиции расчета начали вести огонь артиллеристы противника. Несмотря на близкие разрывы, расчет продолжал вести прицельный огонь по укрепленным позициям противника. Расчет подвергся налету вражеских ударных беспилотных летательных аппаратов. Из-за близкой детонации одного из дронов был поврежден прицел", - сказали в ведомстве.

Несмотря на удары дронов, Соловьев устранил неисправность орудия и продолжил вести прицельный огонь. Уточняется, что в результате штурмовые группы сумели выполнить поставленную задачу по захвату укрепленной позиции противника с минимальными потерями.