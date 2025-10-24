ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
21:00
обновлено 21:11
© Александр Полегенько/ ТАСС

Продвижение российских подразделений в сторону Красного Лимана (украинское название - Лиман) приближает снятие водной блокады, созданной Украиной в Донецкой Народной Республике, сообщил глава региона Денис Пушилин.

Подразделения ВСУ оказались не готовы к ведению боевых действий не на своей территории, в частности в Курской области. Об этом заявили ТАСС в российских силовых структурах.

Командующий группой войск ВСУ "Курск", командующий 8-м корпусом десантно-штурмовых войск ВСУ полковник Дмитрий Волошин бросал необученных военнослужащих на передовую, чтобы угодить главкому украинской армии Александру Сырскому, рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

Основные события 25 октября - в онлайн-трансляции ТАСС. 

21:11

Командир инженерно-саперной роты обеспечил продвижение штурмовиков, с группой разминировав участок местности на подступах к населенному пункту в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

21:10

Вооруженные силы Украины за сутки совершили пять атак на населенные пункты Донецкой Народной Республики, выпустив семь боеприпасов, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

В управление не поступало данных о погибших и пострадавших среди мирных жителей. Поврежден один объект гражданской инфраструктуры.

