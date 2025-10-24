Трансляция

Военная операция на Украине. Онлайн

Продвижение российских подразделений в сторону Красного Лимана (украинское название - Лиман) приближает снятие водной блокады, созданной Украиной в Донецкой Народной Республике, сообщил глава региона Денис Пушилин.

Подразделения ВСУ оказались не готовы к ведению боевых действий не на своей территории, в частности в Курской области. Об этом заявили ТАСС в российских силовых структурах.

Командующий группой войск ВСУ "Курск", командующий 8-м корпусом десантно-штурмовых войск ВСУ полковник Дмитрий Волошин бросал необученных военнослужащих на передовую, чтобы угодить главкому украинской армии Александру Сырскому, рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

Основные события 25 октября - в онлайн-трансляции ТАСС.