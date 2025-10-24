Дмитриев назвал условие скорого урегулирования конфликта на Украине

Это можно будет сделать, если решить ключевые вопросы, отметил спецпредставитель президента РФ

НЬЮ-ЙОРК, 25 октября. /ТАСС/. Урегулирование конфликта на Украине может быть достигнуто очень скоро, если удастся найти дипломатическое решение территориального вопроса, вопроса гарантий безопасности Украины и ее нейтралитета. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Существуют всего несколько элементов. Один из них - гарантии безопасности Украины, <...> также есть территориальный вопрос <...> и, наконец, вопрос нейтралитета Украины, что важно для безопасности России. Получается, не так уж много вопросов для рассмотрения, и, по сути, если понять, как их урегулировать дипломатическими методами, решение может быть найдено очень скоро", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.