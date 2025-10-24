Встреча Путина и Трампа и страхи Европы. О чем сказал Дмитриев американским СМИ
Редакция сайта ТАСС
24 октября, 23:36
Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев побеседовал с журналисткой Ларой Логан, а также дал интервью телекомпании CNN и телеканалу Fox News.
ТАСС собрал основные заявления главы РФПИ.
- Бывший президент США Джо Байден и его администрация потерпели неудачу в попытках нанести стратегическое поражение России и изолировать ее.
- Администрация президента США Дональда Трампа заинтересована в том, чтобы понять позицию России.
- Лондон и европейские либеральные круги боятся диалога РФ и США.
- Отсутствие диалога США и России создает огромную опасность для мира.
- РФ и США прорабатывают новые обмены заключенными.
- Первая леди США Мелания Трамп сыграла важную роль в усилиях по воссоединению детей из России и Украины с их семьями.
- Москва разделяет позицию США о губительности политики Европы по миграции.
- Сближения России и США не хотят связанные с ВПК американцы.
- USAID тратило миллиарды долларов, чтобы подорвать позиции РФ.
- Трамп знает, что военная эскалация грозит исчезновением человечества.
- Люди устали от ложных нарративов, поэтому во всем мире происходит революция консервативных идей.
- Дмитриев не намерен обсуждать тему смягчения антироссийских рестрикций США на предстоящей встрече со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом.
- Владимир Зеленский на президентских выборах в США поддерживал кандидата от демократов, а также сыграл роль в начале процедуры импичмента в отношении Трампа.
- Для сделки по Украине необходимо иметь реалистичные ожидания.
- Элиты европейских стран хотят представлять Россию врагом.
- Россия хочет дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
- Россия серьезно изучает проект тоннеля с США, он осуществим.
- Москва готова обсуждать инцидент с БПЛА в Польше.
- Договоренности по урегулированию в секторе Газа стали достижением исторического масштаба, но нужно посмотреть, как долго они продержатся.
- РФ надеется, что решение по Украине будет найдено в разумные сроки.
- Более 99% американцев не знают, что Россия хотела вступить в НАТО.
- Встреча главы российского государства Владимира Путина и Трампа состоится, но, вероятно, позднее.
- Урегулирование конфликта на Украине может быть достигнуто очень скоро, если удастся найти дипломатическое решение территориального вопроса, вопроса гарантий безопасности Украины и ее нейтралитета.
- Урегулированию на Украине способствует диалог с Россией, а не санкции.