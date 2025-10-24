ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Встреча Путина и Трампа и страхи Европы. О чем сказал Дмитриев американским СМИ

Редакция сайта ТАСС
24 октября, 23:36

Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев

© Софья Сандурская/ ТАСС

Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев побеседовал с журналисткой Ларой Логан, а также дал интервью телекомпании CNN и телеканалу Fox News.

ТАСС собрал основные заявления главы РФПИ.

  • Бывший президент США Джо Байден и его администрация потерпели неудачу в попытках нанести стратегическое поражение России и изолировать ее.
  • Администрация президента США Дональда Трампа заинтересована в том, чтобы понять позицию России.
  • Лондон и европейские либеральные круги боятся диалога РФ и США.
  • Отсутствие диалога США и России создает огромную опасность для мира.
  • РФ и США прорабатывают новые обмены заключенными.
  • Первая леди США Мелания Трамп сыграла важную роль в усилиях по воссоединению детей из России и Украины с их семьями. 
  • Москва разделяет позицию США о губительности политики Европы по миграции.
  • Сближения России и США не хотят связанные с ВПК американцы.
  • USAID тратило миллиарды долларов, чтобы подорвать позиции РФ. 
  • Трамп знает, что военная эскалация грозит исчезновением человечества.
  • Люди устали от ложных нарративов, поэтому во всем мире происходит революция консервативных идей.
  • Дмитриев не намерен обсуждать тему смягчения антироссийских рестрикций США на предстоящей встрече со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом.
  • Владимир Зеленский на президентских выборах в США поддерживал кандидата от демократов, а также сыграл роль в начале процедуры импичмента в отношении Трампа.
  • Для сделки по Украине необходимо иметь реалистичные ожидания.
  • Элиты европейских стран хотят представлять Россию врагом.
  • Россия хочет дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
  • Россия серьезно изучает проект тоннеля с США, он осуществим.
  • Москва готова обсуждать инцидент с БПЛА в Польше.
  • Договоренности по урегулированию в секторе Газа стали достижением исторического масштаба, но нужно посмотреть, как долго они продержатся.
  • РФ надеется, что решение по Украине будет найдено в разумные сроки.
  • Более 99% американцев не знают, что Россия хотела вступить в НАТО.
  • Встреча главы российского государства Владимира Путина и Трампа состоится, но, вероятно, позднее.
  • Урегулирование конфликта на Украине может быть достигнуто очень скоро, если удастся найти дипломатическое решение территориального вопроса, вопроса гарантий безопасности Украины и ее нейтралитета.
  • Урегулированию на Украине способствует диалог с Россией, а не санкции.
 
