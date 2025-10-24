Статья

Встреча Путина и Трампа и страхи Европы. О чем сказал Дмитриев американским СМИ

Редакция сайта ТАСС

Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев © Софья Сандурская/ ТАСС

Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев побеседовал с журналисткой Ларой Логан, а также дал интервью телекомпании CNN и телеканалу Fox News.

ТАСС собрал основные заявления главы РФПИ.