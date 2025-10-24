Дмитриев: Путин и Трамп встретятся, но, вероятно, позднее

Специальный представитель президента РФ также выразил уверенность, что дипломатические усилия американского лидера увенчаются успехом

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин © Гавриил Григоров/ Пресс-служба президента РФ/ ТАСС, архив

НЬЮ-ЙОРК, 25 октября. /ТАСС/. Встреча главы российского государства Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоится, но, вероятно, позднее. Об этом заявил в интервью телеканалу CNN специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Читайте также

Где Буда встречает Пешт. Кто и какие переговоры назначал в столице Венгрии

"Встреча президента Путина и президента Трампа состоится, но, вероятно, позднее", - сказал он. "И я уверен, что его [Трампа] дипломатические усилия увенчаются успехом, поскольку гораздо лучше поддерживать диалог с Россией, чем не поддерживать диалог с Россией, как это делал [46-й] президент [США Джо] Байден. Он хотел нанести стратегическое поражение России, и очевидно, что эта стратегия потерпела крах", - добавил Дмитриев.

16 октября Путин и Трамп по итогам телефонного разговора условились о встрече в Будапеште и начале подготовки к ней. 20 октября глава МИД РФ Сергей Лавров и американский госсекретарь Марко Рубио обсудили по телефону возможные конкретные шаги для реализации пониманий, достигнутых в ходе контактов лидеров. Позднее встреча была отменена. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг утверждения о срыве саммита в Будапеште и подчеркнул, что о его сроках никто не договаривался.