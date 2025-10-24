Песков отверг утверждения, что саммит в Будапеште был "сорван"

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что о его сроках никто не договаривался

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг утверждения о срыве саммита в Будапеште и подчеркнул, что о его сроках никто не договаривался.

Читайте также

Слова Путина об "ошеломляющем ответе" и мирный договор с Японией. Темы брифинга Пескова

"Точных сроков проведения саммита никто не называл, о них никто не договаривался, это первое. В этом плане было очень сложно сорвать то, о чем не было конкретных договоренностей", - отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос о судьбе встречи лидеров РФ и США в Будапеште. "Ни Трамп, ни Путин - они об этом говорили - не хотят терять время зря, они не хотят собираться только ради самой встречи", - подчеркнул Песков.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, чтобы встреча лидеров двух стран была результативной, необходимо, чтобы "на уровне, как определили главы государств, министра иностранных дел России [Сергея Лаврова] и госсекретаря США [Марко Рубио] была проделана работа".