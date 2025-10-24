Статья

Слова Путина об "ошеломляющем ответе" и мирный договор с Японией. Темы брифинга Пескова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Булкин/ ТАСС

Заявление президента России Владимира Путина об "ошеломляющем ответе" на удары вглубь страны, перспективы заключения мирного договора с Японией и ситуация вокруг саммита в Будапеште стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности в режиме видеоконференции.

Глава государства также проведет встречу с главой Федеральной таможенной службы Валерием Пикалевым.

О заявлении Путина

Путин обещал "ошеломляющий ответ" не на поставки Tomahawk, а вообще на попытки ударов дальнобойным оружием вглубь России: "[Ошеломляющий ответ будет] не на поставки Tomahawk, а на попытки осуществления ударов вглубь территории РФ. Вот о чем говорил президент".

Кремль назвал красноречивым и исчерпывающим заявление Путина: "Мне кажется, что заявление настолько красноречивое и исчерпывающее, что здесь нечего разъяснять".

О саммите в Будапеште

Кремль отверг утверждения, что саммит в Будапеште был сорван: "Точных сроков проведения саммита никто не называл и о них никто не договаривался, это первое. В этом плане, было очень сложно сорвать то, о чем не было конкретных договоренностей".

Путин и Трамп не исключают возможности проведения саммита в будущем, это следует из их заявлений.

О переговорах по Украине

Россия оценивает ситуацию с переговорами по Украине как "затянувшуюся паузу", возникшую "по причине нежелания киевского режима интенсифицировать этот самый переговорный процесс".

Нежелание Киева продолжать переговорный процесс всячески поощряется Европой: "Это нежелание [Киева интенсифицировать переговорный процесс по мирному урегулированию на Украине] всячески поощряется в первую очередь европейскими кураторами киевского режима".

О новых санкциях против России

Россия ответит на новые санкции Запада в соответствии со своими национальными интересами: "В настоящий момент анализируются те санкции, которые определены, которые обнародованы. И, разумеется, мы будем делать то, что наилучшим образом соответствует нашим интересам. Это главное в наших действиях".

Кремль согласен "посмотреть через шесть месяцев" на результат новых санкций, о чем говорил Трамп: "Мы действительно посмотрим, даст Бог увидим, что будет через шесть месяцев. Мы видим то, что есть сейчас, мы видим то, что было год назад, два года назад и, даст Бог, увидим, что будет через шесть месяцев, через год".

О перспективах мирного договора с Японией

Россия приветствует стремление правительства Японии заключить мирный договор: "Мы также являемся сторонниками заключения мирного договора с Японией".

Диалог между Москвой и Токио "был свернут практически до нуля" из-за недружественных шагов предыдущих правительств Японии.

Об уровне доверия Путину