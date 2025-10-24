Песков: высокие степени доверия Путину и ВС РФ не взаимосвязаны

Это самостоятельные показатели, которые измеряются отдельно, подчеркнул представитель Кремля

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Высокие показатели доверия со стороны россиян президенту РФ Владимиру Путину и вооруженным силам страны - это самостоятельные показатели, которые измеряются отдельно. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Читайте также

Слова Путина об "ошеломляющем ответе" и мирный договор с Японией. Темы брифинга Пескова

"Это самостоятельные показатели, которые самостоятельно измеряются. Они действительно сейчас очень высокие", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как высокий уровень доверия Путину (77,8% по данным ВЦИОМ) и ВС РФ (80%) взаимосвязаны.

Ранее аналитический центр ВЦИОМ опубликовал исследование, согласно которому уровень доверия россиян Путину составляет 77,8%. Деятельность правительства РФ одобряют 48,1% опрошенных, а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 49,8% респондентов. О доверии Мишустину заявили 59% опрошенных. Исследование проводилось среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.