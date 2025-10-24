Песков назвал консолидацию общества вокруг Путина и ВС РФ говорящим показателем

Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, взаимосвязаны ли высокий уровень доверия президенту и армии

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Консолидация общества вокруг президента России Владимира Путина и Вооруженных сил (ВС) РФ - это говорящие показатели, отметил в общении с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Читайте также

Слова Путина об "ошеломляющем ответе" и мирный договор с Японией. Темы брифинга Пескова

"Консолидация общества вокруг президента, вокруг вооруженных сил, которые выполняют задачи, поставленные в рамках СВО, конечно же, это говорящие показатели", - подчеркнул представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, взаимосвязаны ли высокий уровень доверия Путину (77,8% по данным ВЦИОМ) и ВС России (80%).

Ранее аналитический центр ВЦИОМ опубликовал исследование, согласно которому уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составляет 77,8%. Деятельность правительства России одобряют 48,1% опрошенных, а работу председателя кабмина Михаила Мишустина - 49,8% респондентов. О доверии Мишустину заявили 59% опрошенных. Исследование проводилось среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.