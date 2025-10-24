Песков: нежелание Киева продолжать переговоры всячески поощряется Европой

Пресс-секретарь президента РФ заявил об этом журналистам

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Нежелание киевского режима интенсифицировать переговорный процесс по мирному урегулированию поощряется его кураторами в Европе. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это нежелание [Киева интенсифицировать переговорный процесс по мирному урегулированию на Украине] всячески поощряется в первую очередь европейскими кураторами киевского режима", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают сложившуюся ситуацию с переговорами по Украине.