Песков назвал ситуацию с переговорами по Украине "затянувшейся паузой"

Она возникла по вине Киева, заявил пресс-секретарь президента

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Москва оценивает ситуацию с переговорами по Украине как "затянувшуюся паузу", возникшую по вине Киева. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте также

Слова Путина об "ошеломляющем ответе" и мирный договор с Японией. Темы брифинга Пескова

"Оцениваем как паузу, слишком уже затянувшуюся паузу, которая возникла по причине нежелания киевского режима интенсифицировать этот самый переговорный процесс", - отметил он, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают текущую ситуацию с переговорами по Украине.