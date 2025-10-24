Песков: Россия ответит на новые санкции сообразно собственным интересам

РФ действует в первую очередь не против кого-то, а во благо себе, подчеркнул представитель Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Россия ответит на новые санкции Запада в соответствии со своими национальными интересами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В настоящий момент анализируются те санкции, которые определены, которые обнародованы. И разумеется, мы будем делать то, что наилучшим образом соответствует нашим интересам. Это главное в наших действиях", - подчеркнул представитель Кремля. "Мы действуем в первую очередь не против кого-то, мы действуем во благо себе. Вот этим мы и будем заниматься", - указал Песков.

В 19-й пакет рестрикций Евросоюза (ЕС), которые вступают в силу 24 октября, входит запрет на банковские транзакции с рядом российских банков, на экспорт в РФ десятков категорий европейских товаров, на закупки СПГ и на оказание туристических услуг европейским гражданам, желающим посетить Россию. Санкции введены против 117 иностранных танкеров, перевозящих российскую нефть по рыночным ценам, несмотря на попытки ЕС и Группы семи установить потолок цен. В черный список ЕС внесены еще более 60 физических лиц и предприятий из РФ и дружественных ей государств.