Песков назвал исчерпывающим заявление Путина об "ошеломляющем ответе"

Представитель Кремля также заявил, что его не надо разъяснять

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Слова президента РФ Владимира Путина об "ошеломляющем ответе" на попытки ударов вглубь России не нуждаются в дополнительных комментариях. Это подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мне кажется, что заявление настолько красноречивое и исчерпывающее, что здесь нечего разъяснять", - сказал представитель Кремля.