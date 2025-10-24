Песков назвал исчерпывающим заявление Путина об "ошеломляющем ответе"
Редакция сайта ТАСС
09:56
обновлено 10:04
МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Слова президента РФ Владимира Путина об "ошеломляющем ответе" на попытки ударов вглубь России не нуждаются в дополнительных комментариях. Это подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Читайте также
Слова Путина об "ошеломляющем ответе" и мирный договор с Японией. Темы брифинга Пескова
"Мне кажется, что заявление настолько красноречивое и исчерпывающее, что здесь нечего разъяснять", - сказал представитель Кремля.