Кремль согласен "посмотреть через шесть месяцев" на результат санкций Трампа

Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США о том, что последствия нового пакета американских санкций проявятся через полгода

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Кремль согласен посмотреть через полгода на результат новых санкций. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте также

Слова Путина об "ошеломляющем ответе" и мирный договор с Японией. Темы брифинга Пескова

Таким образом он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что последствия нового пакета американских санкций против России проявятся через полгода.

"Мы действительно посмотрим, даст Бог, увидим, что будет через шесть месяцев. Мы видим то, что есть сейчас, мы видим то, что было год назад, два года назад и, даст Бог, увидим, что будет через шесть месяцев, через год", - сказал представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что новые американские рестрикции существенно не скажутся на "экономическом самочувствии" страны. Кроме того, Путин подчеркнул, что санкции представляют собой недружественный акт в отношении Москвы, этот шаг "не укрепляет российско-американские отношения, которые только-только начали восстанавливаться". Такими действиями администрация США только наносит ущерб двусторонним отношениям, констатировал президент России.

В среду Министерство финансов США включило "Роснефть" и "Лукойл", а также 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет американских санкций.