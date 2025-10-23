Путин: новые санкции существенно не скажутся на экономике России

Глава государства отметил, что ограничения носят серьезный характер

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Новые американские рестрикции существенно не скажутся на экономическом самочувствии России. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов кремлевского пула.

"Что касается новых санкций. Во-первых, ничего нового здесь нет. Да, они для нас носят серьезный характер и могут иметь определенные последствия, но существенно все-таки не скажутся на нашем экономическом самочувствии", - сказал российский лидер.

Путин напомнил, что президент США Дональд Трамп во время своего первого президентского срока ввел самое большое количество санкций, которые когда-либо вводились против Российской Федерации. По мнению главы российского государства, все эти ограничения имеют два аспекта - чисто политический и экономический.