Путин встретится с главой Федеральной таможенной службы

Поводом станет День таможенника

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет встречу с главой Федеральной таможенной службы Валерием Пикалевым по случаю грядущего Дня таможенника. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Читайте также

Слова Путина об "ошеломляющем ответе" и мирный договор с Японией. Темы брифинга Пескова

"По случаю завтрашнего Дня таможенника России (отмечается 25 октября - прим. ТАСС) сегодня с докладом у главы государства будет Валерий Пикалев, руководитель Федеральной таможенной службы Российской Федерации", - сказал пресс-секретарь президента.

Представитель Кремля подчеркнул важность ведомства, в том числе с точки зрения наполнения бюджета - основного ресурсного показателя.

День таможенника РФ - государственный профессиональный праздник работников российской таможни. Этот день установлен Указом президента РФ от 4 августа 1995 года и отмечается в России ежегодно 25 октября.