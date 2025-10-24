Дмитриев: Зеленский сыграл роль в начале процедуры импичмента Трампа

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами напомнил, что Зеленский проводил кампанию в поддержку соперницы президента США Камалы Харрис

НЬЮ-ЙОРК, 25 октября. /ТАСС/. Владимир Зеленский на президентских выборах в США поддерживал кандидата от демократов, а также сыграл роль в начале процедуры импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Как он отметил, Зеленский "проводил кампанию в поддержку Камалы Харрис", которая на президентских выборах 2024 года была кандидатом от демократов и являлась главной соперницей Трампа. "Давайте не забывать об этом", - добавил он в интервью журналистке Ларе Логан.

Говоря о Зеленском, Дмитриев также подчеркнул: "И, конечно, он был одним из факторов начала процедуры первого импичмента в отношении президента Трампа".

Поводом для начала упомянутой процедуры импичмента во время первого президентского срока Трампа послужили предположения об оказании им в телефонном разговоре в июле 2019 года давления на Зеленского с целью побудить Киев помочь главе администрации США избраться на второй срок. Палата представителей Конгресса США, которую тогда контролировали демократы, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа, который в итоге был оправдан.