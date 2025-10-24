Дмитриев: урегулированию на Украине способствует диалог с Россией, а не санкции

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами также отметил необходимость учитывать российские интересы в сфере безопасности

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 25 октября. /ТАСС/. Урегулирование конфликта на Украине требует диалога с Москвой и учета ее интересов, введение Западом антироссийских санкций не способствует решению. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Читайте также

Встреча Путина и Трампа и страхи Европы. О чем сказал Дмитриев американским СМИ

"Я просто скажу, что подходы [46-го президента США Джо] Байдена не работают, - отметил он в интервью телеканалу Fox News, комментируя работу в США над новыми антироссийскими рестрикциями. - Байден безуспешно пытался нанести России стратегическое поражение. Его основанный на санкциях подход не сработал. Откуда мы это знаем? В прошлом году экономика России выросла на 4%, тогда как европейские экономики и британская экономика выросли меньше, чем на 1%".

"И, я думаю, решение не в санкциях, а в диалоге, - добавил Дмитриев, имея в виду урегулирование конфликта на Украине. - Решение в том, чтобы по-настоящему учитывать интересы России в сфере безопасности. Так же, как президент [США Дональд] Трамп защищает национальные интересы США, президент [России Владимир] Путин защищает национальные интересы России".

По его словам, "для России экзистенциальным вопросом является то, чтобы на нее границах не было угрозы со стороны НАТО". "И настоящее решение может быть найдено, лишь если прислушиваться к российской позиции, как это делал в прошлом [cпецпосланник президента США] Стив Уиткофф", - подчеркнул Дмитриев.

В среду Министерство финансов США включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерние структуры этих компаний в новый пакет американских санкций. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов, Вашингтон рассчитывает, что эти рестрикции окажут существенное давление на Москву в связи с конфликтом на Украине.

Как подчеркнул ранее президент России, новые американские рестрикции существенно не скажутся на "экономическом самочувствии" страны. Кроме того, Путин указал, что санкции представляют собой недружественный акт в отношении Москвы, этот шаг "не укрепляет российско-американские отношения, которые только-только начали восстанавливаться". Такими действиями администрация США только наносит ущерб российско-американским отношениям, констатировал президент.