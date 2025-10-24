Дмитриев не намерен обсуждать с Уиткоффом смягчении санкций США

Настоящий вопрос заключается в том, как достичь мирного урегулирования, подчеркнул специальный представитель президента РФ

НЬЮ-ЙОРК, 25 октября. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что не намерен обсуждать тему смягчения антироссийских рестрикций США на предстоящей встрече со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом.

"Я считаю, что диалог очень важен, разрешать конфликты можно только путем диалога. Важно понимать российскую позицию и ее обеспокоенность вопросами безопасности. Санкции - не столь существенный вопрос. Настоящий вопрос заключается в том, как продолжать диалог, как достичь мирного урегулирования кризиса, искать реалистичные решения, а не продвигать нереалистичные", - сказал он в пятницу в интервью телекомпании CNN.