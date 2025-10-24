Дмитриев: отсутствие диалога США и России создает огромную опасность для мира

Когда нет диалога, то появляются заблуждения и недопонимания, подчеркнул спецпредставитель президента РФ

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 24 октября. /ТАСС/. Отсутствие какого-либо диалога между США и Россией несет огромную опасность всему миру. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Когда нет диалога, то появляются заблуждения, недопонимание, когда две величайшие ядерные державы не разговаривают, то это представляет огромную опасность для мира", - сказал он в интервью журналистке Ларе Логан.