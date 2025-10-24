Дмитриев: сближения России и США не хотят связанные с ВПК американцы

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами отметил, что ведение диалога и лучшее понимание друг друга помогает в предотвращении рисков в сфере безопасности по всему миру

НЬЮ-ЙОРК, 24 октября. /ТАСС/. Американские политические силы, связанные с военно-промышленным комплексом (ВПК), выступают против сближения России и США. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Да, конечно, нам также нужно осознавать, что многие люди в США не хотят сближения с Россией. Они заинтересованы в секторе вооружений и других секторах. Но, я думаю, что, по крайней мере, ведение диалога и лучшее понимание друг друга, безусловно, помогает в предотвращении рисков в сфере безопасности по всему миру", - сказал он в интервью журналистке Ларе Логан.