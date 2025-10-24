Дмитриев: Россия хочет дипломатического урегулирования конфликта на Украине

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами сообщил, что ведется поиск компромиссов, которые будут работать для всех сторон

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев © Григорий Сысоев/ POOL/ ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 25 октября. /ТАСС/. Россия хотела бы урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем, ведется поиск компромиссов. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Я полагаю, что мы все хотим, чтобы этот конфликт завершился дипломатическим путем, ведется поиск компромиссов, которые будут работать для всех сторон", - сказал он в интервью телеканалу CNN, указав, что урегулирование конфликта возможно только при учете интересов России.

Дмитриев в ответ на вопрос о разочаровании президента США Дональда Трампа ходом переговоров ответил, что "циркулирует довольно много дезинформации" о том, что происходит. Спецпредставитель президента РФ также указал, что Москва, Вашингтон и Киев близки к дипломатическому решению украинского кризиса. "Мы находимся довольно близко к осуществимому дипломатическому решению", - отметил он.