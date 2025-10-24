Дмитриев: РФ разделяет позицию США о губительности политики Европы по миграции

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами отметил, что нынешняя американская администрация и Россия смотрят на мир довольно похоже

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 24 октября. /ТАСС/. Россия имеет схожую с США позицию относительно того, что проводимая европейскими странами свободная политика в отношении нелегальной миграции, а также поощрение либеральной идеологии woke губительны для Европы. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Другая вещь, которую мы наблюдаем, - это Европа, которая допускает нелегальную иммиграцию и woke-политику. Джей Ди Вэнс (вице-президент США - прим. ТАСС) сказал, что это, по сути, самоубийство для европейской цивилизации, и мы видим это в очень похожем ключе", - сказал он в интервью журналистке Ларе Логан.

Дмитриев добавил, что действующая американская администрация и Россия смотрят на мир довольно похоже. "Мы все заботимся о наших семьях, об образовании для наших детей, хорошей экономике и росте", - отметил он.